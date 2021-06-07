Книгу про Юлия Цезаря с автографом Павла Дурова продают за 20 млн рублей

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей Владимир Зыков выставил на продажу книгу с автографом Павла Дурова. Вырученные деньги он собирается потратить на информирование школьников о цифровых угрозах в рамках своего проекта.

Речь о книге «Юлий Цезарь. Человек и писатель» за авторством Валерия Семеновича Дурова, отца-основателя «ВКонтакте» и Telegram. Произведение вышло в 2013 году тиражом 1000 экземпляров и посвящено сыновьям автора — Павлу и Николаю.