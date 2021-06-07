Книгу про Юлия Цезаря с автографом Павла Дурова продают за 20 млн рублей

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей Владимир Зыков выставил на продажу книгу с автографом Павла Дурова. Вырученные деньги он собирается потратить на информирование школьников о цифровых угрозах в рамках своего проекта.
Речь о книге «Юлий Цезарь. Человек и писатель» за авторством Валерия Семеновича Дурова, отца-основателя «ВКонтакте» и Telegram. Произведение вышло в 2013 году тиражом 1000 экземпляров и посвящено сыновьям автора — Павлу и Николаю.
«Для меня эта книга с автографом — бесценна. Я очень уважаю Павла Дурова. Но мной было принято принципиальное решение: есть проблема, которую важно и нужно решать не то, что сейчас, а еще вчера. И будет очень правильно, если полученные деньги послужат благому делу — информированию детей о современных угрозах и опасностях», — заявил Зыков.
Слот с книгой можно найти в объявлениях в «ВКонтакте» и на «Юле». Владелец просит за нее 20 млн рублей.