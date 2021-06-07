Полицейским разрешили останавливать автомобили с мигалками, если их пассажиров подозревают в ДТП

МВД России разрешило полицейским останавливать автомобили с работающими мигалками, если их водителей или пассажиров подозревают в совершении ДТП. Об этом говорится в новых требованиях ведомства, пишет ТАСС.

Машины с включенными световыми сигналами также можно будет останавливать при проведении мероприятий по предупреждению ДТП и если есть подозрение, что авто использовалось в противоправных целях.

Сейчас спецсигналы можно устанавливать на транспортные средства ведомств, ответственных за защиту жизни и здоровья граждан (МВД, скорая помощь, пожарная охрана, Росгвардия, Следственный комитет, ФСИН, аварийно-спасательные службы).

Ограниченное число автомобилей правительства, Администрации президента, Генеральной прокуратуры и некоторых других учреждений также могут быть оборудованы мигалками, обеспечивающими беспрепятственный проезд по российским дорогам и возможность игнорировать сигналы светофора.