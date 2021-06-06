Умер грузинский режиссер и драматург Резо Габриадзе. Он написал сценарии к «Мимино» и «Кин-дза-дза»

В Тбилиси в возрасте 84 лет скончался грузинский сценарист, режиссер и драматург Резо Габриадзе. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на семью режиссера. Причины смерти не уточняются.

Габриадзе написал сценарии более 35 фильмов, включая «Не горюй!», «Мимино» (в соавторстве с Викторией Токаревой) и «Кин-дза-дза». В 1981 году он основал Тбилисский театр марионеток, здание которого считается одним из символов города.

Габриадзе — автор памятника чижику-пыжику на Фонтанке, установленного в Петербурге в 1994 году.

За свою карьеру Габриадзе получил множество почетных наград, включая Государственную премию СССР, премии Шота Руставели, «Ника», «Триумф» и «Золотая маска». Он также является кавалером ордена Искусств и литературы Французской Республики.