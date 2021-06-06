Глава комитета Госдумы предложил отменить маткапитал для россиян с высоким доходом

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что россиянам с высоким доходом не нужно выдавать материнский капитал и другие льготы. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на слова депутата.

«То есть если люди получают высокую заработную плату, условно депутат, то им не надо платить материнский капитал 500 тыс. рублей или предоставлять какие‑то льготы, связанные с семейным капиталом, связанные с рождением ребенка, и так далее. Он и так сможет оплатить дополнительные расходы. Зачем олигарху выдавать материальную помощь?» — заявил Аксаков.

По его мнению, начать стоит с тех, чей годовой доход больше 5 млн рублей, а потом снизить порог до 3 млн рублей. Депутат отметил, что это малая часть населения, потому что «подавляющее число людей имеют доходы меньше миллиона рублей в год».

С Аксаковым не согласился первый замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев. В разговоре с РИА «Новости» он заявил, что семей с доходом свыше 5 млн рублей в год немного, а подобные ограничения обяжут всех граждан сдавать справки о доходах.

4 июня зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Михаил Щапов призвал увеличить налоги владельцам большого количества квартир и недвижимости с большой площадью. Кроме этого, высокими налогами он предлагает обложить богатейших граждан — с дорогими автомобилями и яхтами.