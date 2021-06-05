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Москвичи обнаружили в ЕМИАС ложные данные о вакцинации. В Минздраве объяснили это техническим сбоем

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:54

В учетных записях некоторых пользователей Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы появилась ошибочная информация о прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом Forbes рассказали журналистка «Дождя» Алина Дидковская и врач, пожелавший остаться анонимным.

Об ошибке Дидковская из Москвы рассказала у себя в твиттере. По ее словам, первую прививку «Спутником V» она сделала в апреле, а за вторым уколом пришла 29 мая. В московской поликлинике ей сообщили, что в системе ЕМИАС указано, что второй компонент она получила 1 мая — это день, когда врачи рекомендовали ей сделать финальный этап процедуры. Медработники объяснили, что такие «системные ошибки» происходят не впервые и сделали девушке прививку.

Врач московской поликлиники на условиях анонимности поделился с изданием похожим случаем. Ему известно о пациенте, который пришел в московскую клинику на вакцинацию, но в системе ЕМИАС он уже значился как вакцинированный. С чем связана ошибка, врачу неизвестно, но пациенту объяснили это человеческим фактором.

Департамент здравоохранения Москвы подтвердил, что такие ошибки происходят, но они не носят системный характер. В Минздраве заявили, что получали «единичные обращения», и объясняют их техническим сбоем в системе.

Доктор медицинских наук Василий Власов полагает, что такие ошибки связаны планами, когда начальство стимулирует врачей завышать показатели прививаемости. «Были случаи, когда неиспользованные вакцины от гриппа находили на ближайшей помойке и по серии партии вычисляли, кто их туда выкинул», — сказал он.

В мае ростовское издание 161.ru сообщило, что несколько жителей региона, которые не вакцинировались, получили уведомления на электронную почту с портала «Госуслуг» о том, что они привились «Спутником V». Официальное объяснение — сбой в системе, но врачи поделились информацией, что их «заставляют сверху это делать» и выдают планы вакцинации.

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