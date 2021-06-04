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Дуэйн Джонсон спродюсирует боевик «Экстренный контакт». В нем сыграет Яхья Абдул-Матин II 22:36
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Дуэйн Джонсон спродюсирует боевик «Экстренный контакт». В нем сыграет Яхья Абдул-Матин II

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:36

Американский актер Дуэйн Джонсон спродюсирует боевик «Экстренный контакт». Главную роль в нем сыграет Яхья Абдул-Матин II, известный по фильмам «Отжиг» и «Аквамен». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Сценарий картины напишут авторы драмы «Мавританец» Рори Хайнс и Сохраб Ноширвани. Производством проекта займется студия Warner Bros. Среди продюсеров также будет Бо Флинн — он работал над «Круизом в джунглях», «Разломом Сан-Андреас» и другими фильмами Джонсона.

Детали сюжета боевика держатся в секрете, но известно, что действие «Экстренного контакта» будет связано с андеграундной музыкальной сценой техасского города Остин. Над фильмом поработают Хирам и Дэни Гарсия, Скотт Шелдон и Шанель Боулинг.

Абдул-Матин выступит сопродюсером проекта. Кто станет режиссером картины, пока не известно. Издание Collider рекомендует на эту позицию российского режиссера Илью Найшуллера.

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