Дуэйн Джонсон спродюсирует боевик «Экстренный контакт». В нем сыграет Яхья Абдул-Матин II

Американский актер Дуэйн Джонсон спродюсирует боевик «Экстренный контакт». Главную роль в нем сыграет Яхья Абдул-Матин II, известный по фильмам «Отжиг» и «Аквамен». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Сценарий картины напишут авторы драмы «Мавританец» Рори Хайнс и Сохраб Ноширвани. Производством проекта займется студия Warner Bros. Среди продюсеров также будет Бо Флинн — он работал над «Круизом в джунглях», «Разломом Сан-Андреас» и другими фильмами Джонсона.

Детали сюжета боевика держатся в секрете, но известно, что действие «Экстренного контакта» будет связано с андеграундной музыкальной сценой техасского города Остин. Над фильмом поработают Хирам и Дэни Гарсия, Скотт Шелдон и Шанель Боулинг.

Абдул-Матин выступит сопродюсером проекта. Кто станет режиссером картины, пока не известно. Издание Collider рекомендует на эту позицию российского режиссера Илью Найшуллера.