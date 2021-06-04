В «Иллюзионе» отметят десятилетие фильма «Generation П». Там пройдет спецпоказ с участием режиссера

В кинотеатре «Иллюзион» 11 июня пройдет спецпоказ фильма «Generation П». Он будет приурочен к десятилетию картины. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.
В вечере примет участие режиссер ленты Виктор Гинзбург. После демонстрации фильма он обсудит его вместе с кинокритиком Егором Беликовым. Билеты на спецпоказ можно приобрести здесь.
Фильм «Generation П» поставлен по культовому одноименному роману Виктора Пелевина, вышедшему в 1999 году. В книге о юноше, который строит карьеру в рекламном бизнесе, отразилась эпоха политических и экономических потрясений 1990-х годов.
Для Виктора Гинзбурга экранизация стала первой полнометражной работой. В его абсурдной, смешной и откровенной картине снялись Владимир Епифанцев, Михаил Ефремов, Андрей Панин, Александр Гордон, Рената Литвинова, Владимир Меньшов и другие артисты.