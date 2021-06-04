В «Иллюзионе» отметят десятилетие фильма «Generation П». Там пройдет спецпоказ с участием режиссера

В кинотеатре «Иллюзион» 11 июня пройдет спецпоказ фильма «Generation П». Он будет приурочен к десятилетию картины. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

В вечере примет участие режиссер ленты Виктор Гинзбург. После демонстрации фильма он обсудит его вместе с кинокритиком Егором Беликовым. Билеты на спецпоказ можно приобрести здесь.