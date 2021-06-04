В глэмпинге «Зеленая тропа» пройдет фестиваль подкаста про зарубежную поп-музыку «Фан-Зона»

В глэмпинге «Зеленая тропа» с 11 по 13 июня пройдет фестиваль, посвященный дню рождения подкаста про зарубежную поп-музыку «Фан-Зона». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В программе фестиваля — мастер-классы от музыкальных журналистов, подкастеров и музыкантов, а также большой образовательно-дискуссионный блок.

Вместе с ведущими «Фан-Зоны» Анной Чекаревой и Виталием Титовым гости познакомятся с историей успеха популярных исполнителей, станут участниками открытой записи подкаста, узнают про то, как фестивали влияют на карьеру, с музыкальным редактором «Афиши Daily» Владимиром Завьяловым и управляющим директором ИМИ Данилом Перушевым, и многое другое.

В музыкальной части заявлен акустический концерт группы Elesin (проект гитариста группы «Фрукты»), а также диджей-сет с популярными хитами 2020–2021 годов. Ознакомиться с полной программой и купить билет можно здесь.

Для размещения гостям предлагают уютные и комфортные номера, шатры и домики. Забронировать место можно на сайте глэмпинга.

«Фан-Зона» — подкаст про зарубежную поп-музыку и знаковые имена в индустрии, новости, актуальные события и новых исполнителей. Проект неоднократно попадал в топ-150 в рейтинге Apple-подкастов в России и входит в российский топ подкастов про музыку.