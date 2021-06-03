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«Противоречивый и декадентский фильм»: что думают о «Круэлле» критики и обычные зрители

Виктория Шанина
Сегодня в 18:37

Портал Metacritic опубликовал рецензии критиков и обычных пользователей на спин-офф «101 далматинца» — картину о главном антагонисте франшизы, Круэлле. Мнения разошлись: профессионалы чаще ругают режиссеров и сценаристов, а любители рассказывают о своем восхищении.

Пересказываем по три рецензии от профессионалов и от обычных юзеров — от самых восторженных до максимально негативных.

Критики

Средней оценкой фильма среди критиков стали 58 баллов из 100. Всего Metacritic собрал 55 рецензий, из которых 52,7% — положительные, 38,2% — нейтральные и 9% — негативные.

Анжелика Джейд Бастьен

Vulture

Самую низкую оценку «Круэлле» поставила журналистка Vulture Анжелика Джейд Бастьен — 10 баллов. Девушка заявила, что создателям фильма не удалось показать главную героиню во всей ее красе. Круэлла Де Виль должна быть жестокой и даже возмутительной для зрителя, желающей содрать шкуру с далматинцев и сшить из нее пальто. У Эммы Стоун же Круэлла получилась более мягкой и не такой амбициозной, более того, ей даже дали в помощники верного пса — это намек, что она не стала бы убивать животных ради моды.

Вдобавок Джейд Бастьен расстроила работа оператора Николаса Каракацаниса: «Кульминационный момент фильма настолько бледный и серый, что я едва смогла разобрать детали. Особенно сбивают с толку капли, стекающие с иглы. Они кажутся либо странными, либо бессмысленными, либо совершенно случайными, как будто демонстрируя всю глубину карманов Disney».

Дизайн костюмов, созданный под руководством Дженни Биван, понравился журналистке, но только в некоторых сценах: «Он [дизайн] основан на работах Вивьен Вествуд и Александра МакКуина и придает Круэлле панк-дух, а баронессе — суровость. Пачки из малиновой тафты, корона на волосах Круэллы, парящие золотые воротники, которые обрамляют ее лицо и плечи. Есть облегающие платья, высокие каблуки, толстые лифы с украшениями и костями. Но вся эта красота кажется инертной, поскольку она служит истории, которая не понимает, кем она хочет быть и кем является главный герой».

Майкл Филлипс

Chicago Tribune

Критик Майкл Филлипс из Chicago Tribune поставил картине ровно 50 баллов. Он назвал «Круэллу» очень противоречивым и декадентским фильмом. По его словам, Эмма Стоун великолепно сыграла свою роль, костюмеры хорошо поработали над нарядами, а создатели фильма остроумны и изобретательны, но при этом Disney сделал из картины не творческую, а коммерческую историю.

Филлипс отметил, что если смешать экранизацию «Матильды» Роальда Даля и «Джокера» Тодда Филлипса, то получится «Круэлла». «Я восхищаюсь мастерством, но не люблю базовую идею, которая стала чистым золотом в американской поп-культуре начала XXI века: якобы очеловечивающая история злодеев, которых мы уже знаем или думали, что знаем», — пояснил журналист.

По словам критика, история «напрямую связана с оригинальным романом Доди Смит 1956 года „Сто один далматинец“». В этой версии Круэлла Де Виль тоже не беспокоилась о своем имидже. Тем не менее она искала далматинские шкуры для своей шубы. Но «времена меняются, и Круэлла 2021 года на самом деле не станет снимать шкуру с собаки ни из соображений моды, ни из мести».

«Картина длится в общей сложности 134 минуты. Это на 55 минут больше, чем в анимационном фильме „Круэлла Де Виль“ Телониуса Монка 1961 года, в котором, однако, было очарование, некоторая интрига и потрясающее волнение», — заключил Филлипс.

Джонни Олексински

New York Post

Максимальной оценкой «Круэллы» среди критиков стало 88 баллов — ее поставил Джонни Олексински, автор New York Post. Он в восторге от того, как Эмма Стоун романтизировала «злодейства» и даже сделала их немного забавными и сексуальными.

Олексински также оценил глубину вступления, где рассказывается о прошлом Круэллы — обычного дизайнера Эстеллы, которая мечтает, чтобы о ней узнали. Но одиночество поселило в ней травму, и теперь она «умная печенька», которая крушит все на своем пути.

«Этот фильм такой сексуальный, крутой и панк-рокерский, что забываешь о логотипе Микки Мауса и милом замке Золушки. <…> Мое любимое: она вываливается из мусоровоза на красную ковровую дорожку, а затем, когда уезжает, мусор превращается в длинный шлейф ее платья. Не менее остроумный и грязный весь постановочный дизайн».

Джонни Олексински отметил, что Эмма Стоун, к счастью, «не попала в ту же ловушку», что Гленн Клоуз в ремейке «101 далматинца» 1996 года. Клоуз сделала Круэллу более «нелепой и мультяшной, чем сам проклятый мультфильм».

«Стоун невероятно совмещает ядовитые оскорбления, носит одежду от кутюр и называет всех „дорогушами“. Ее переход из милой девушки в Круэллу Де Виль — волшебство», — пишет Олексински.

Юзеры Metacritic

Шкала оценки для обычных пользователей отличается — фильмы могут набрать максимум 10 баллов. Средний показатель «Круэллы» — 7,4. В процентном соотношении любители гораздо чаще давали фильму положительную оценку — отзывы написали 196 человек, из которых хороший балл поставили 74,4%. 10,7% юзеров дали среднюю оценку, 14,8% — негативную.

Dimiterasu

0 баллов поставил «Круэлле» пользователь с ником Dimiterasu. Disney упал в его глазах, потому что тот «утратил страсть к созданию отличных фильмов». Dimiterasu уверен, что компания вкладывает много денег в проекты и считает, что этого достаточно.

«Придумали идеологию, сделали фильм максимально кричащим с помощью большого количества компьютерной графики, наняли знаменитостей, и на этом все».

BigEggsKitchen

BigEggsKitchen попросил Disney не делать из «Круэллы» новую франшизу и поставил фильму 5 баллов. Он уверен, что студия «разрушила» верное представление о злодейке «101 далматинца».

«Первые 20 минут этого фильма мучительны из‑за того, что девочка-актриса — одна из худших, кого я когда‑либо видел. Я был сбит с толку. Остальную часть картины Disney заполнил хорошим актерским составом и фантастическими костюмами. Но сюжет там просто беспорядок. Я терпеть не могу, когда в фильме про собак 80% — это CGI [графика]».

Habibiehakim

Больше всего картина понравилась Habibiehakim. Со словами, что «Круэлла» — это совершенство, он поставил ей 10 баллов. По его мнению, даже те сцены, которые обречены получиться плохими или скучными, в этой картине вышли великолепными.

«Круэлла не идеальна с самого начала и до середины, но затем приходит это величие, которое сжигает все прошлое. Эмма Стоун — очень-очень идеальная исполнительница, в роли Круэллы Де Виль она была хороша и забавна, кинематография была на удивление невероятной, музыка безупречной каждый раз, костюм — завораживающим. Лично для меня „Круэлла“ — пока лучший фильм в 2021 году, он опередил даже „Годзиллу против Конга“».
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