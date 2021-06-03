В Петербурге откроется выставка «Энди Уорхол и русское искусство»

В Петербурге на территории «Севкабель-порта» 25 июня откроется выставка «Энди Уорхол и русское искусство». На ней сотню работ родоначальника поп-арта покажут вместе с произведениями российских современных художников, сообщили «Афише Daily» представители проекта.

Экспозиция посвящена не только самому Уорхолу и мифу вокруг него, но и тому, как этот миф повлиял на советское и российское искусство.

Выставка займет девять пространств, в каждом из них известные картины Уорхола будут соседствовать с работами Владислава Мамышева-Монро, Дмитрия Шорина, Юрия Альберта, Дмитрия Пригова, Павла Пепперштейна, Александра Косолапова, Комара и Меламида, группы Recycle и других художников.

Отбирать работы для российской части проекта кураторам Татьяне Звенигородской и Алисе Булчак помогали заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский и куратор выставки «Русский поп-арт» в Третьяковской галерее Алексей Ерофеев.

Работы Уорхола собраны для выставки из частных коллекций. На ней можно будет увидеть как ранние произведения художника, так и серию из десяти шелкографий с Мао Цзэдуном. В экспозицию также войдут полароиды художника, а также оформленные им обложки пластинок. В кинозале будут показаны его экспериментальные фильмы.

Выставка продлится до 19 сентября 2021 года. Билеты на экспозицию можно купить заранее здесь.