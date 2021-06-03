Робопес, мобильный дезинфектор и аэрохоккей: какие девайсы представили на ПМЭФ

В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в «Экспофоруме» с 2 по 5 июня. На нем встречаются представители бизнеса и власти со всего мира для обсуждения ключевых актуальных экономических вопросов.

Рассказываем о самых интересных девайсах и анонсах, представленных к этому моменту.

Робопес, робоврач и рободезинфектор

Среди новинок в сфере технологий оказались роботы с самыми разными сферами применения. Одним из них стал робопес — механическая собака от компании «ЭР-Телеком», разработанная китайской Unitree Robotics. Она умеет делать сальто и ложиться по команде, а также нюхать руки неизвестных ей людей. Умеет ли она приносить тапки, остается загадкой, видимо, на форуме таковых не оказалось.

Робот-врач прекрасно подойдет для ситуаций, в которых нужно выключить эмпатию, усталость и плохое настроение. Такой девайс сможет измерить давление, уровень сахара в крови и проверит объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

Мобильный дезинфектор представил «Сбер». Он передвигается по территории форума, спокойно маневрируя между людьми, а в случае пробки вежливо говорит: «Разрешите проехать, пожалуйста». Воспользоваться «живым» антисептиком может любой желающий.