Робопес, мобильный дезинфектор и аэрохоккей: какие девайсы представили на ПМЭФ

В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в «Экспофоруме» с 2 по 5 июня. На нем встречаются представители бизнеса и власти со всего мира для обсуждения ключевых актуальных экономических вопросов.
Рассказываем о самых интересных девайсах и анонсах, представленных к этому моменту.
Робопес, робоврач и рободезинфектор
Среди новинок в сфере технологий оказались роботы с самыми разными сферами применения. Одним из них стал робопес — механическая собака от компании «ЭР-Телеком», разработанная китайской Unitree Robotics. Она умеет делать сальто и ложиться по команде, а также нюхать руки неизвестных ей людей. Умеет ли она приносить тапки, остается загадкой, видимо, на форуме таковых не оказалось.
Робот-врач прекрасно подойдет для ситуаций, в которых нужно выключить эмпатию, усталость и плохое настроение. Такой девайс сможет измерить давление, уровень сахара в крови и проверит объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
Мобильный дезинфектор представил «Сбер». Он передвигается по территории форума, спокойно маневрируя между людьми, а в случае пробки вежливо говорит: «Разрешите проехать, пожалуйста». Воспользоваться «живым» антисептиком может любой желающий.
Беспилотный электромобиль
Также «Сбер» показал свой беспилотный электромобиль. Он выглядит как кабинка в колесе обозрения — никаких водителя и руля. Автомобиль спроектирован с учетом требований пятого уровня автономности: он ездит без помощи человека, и ему не нужна страховка.
К такой автономности стремятся все производители на мировом рынке электромобилей, но пока достичь ее получается не всем. Например, беспилотная Tesla Илона Маска на данный момент соответствует только второму уровню.
Кстати, «Сбер» присвоил звание молодежного лица ПМЭФ-2021 Дане Милохину.
Робот, который играет в аэрохоккей
Новость для тех, кто очень любит аэрохоккей, но не может найти достойного соперника: инженеры компании «1С» представили робота, который сыграет вместе с вами.
Немного анонсов
В России появится «белый» интернет для школьников. Минпросвещения уверено, что контент с «проверенными ценностями» поможет в обучении. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что таким образом власти избегают запретов в онлайн-пространстве.
Сервис быстрой доставки продуктов «Самокат» планирует выйти на рынок США под брендом Bike. Летом доставка может появиться в Нью-Йорке, команду будут набирать на месте.
ПМЭФ проходит с 1997 года, с 2006-го мероприятие курирует президент России. В прошлом году организаторы отменили форум из‑за угрозы распространения коронавируса.