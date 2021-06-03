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«Ведомости»: американская сеть пиццерий Little Caesars появится в России

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:11

В России в ближайшее время появятся пиццерии американской сети Little Caesars. Первые десять ресторанов могут открыться в Москве уже летом 2021 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Развивать сеть в России будут, по информации издания, бывшие акционеры аптеки «36,6» Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе. Они приобрели франшизу и в мае зарегистрировали домен littlecaesarsrussia.ru — сайт, правда, пока не работает.

Первые пиццерии будут относительно небольшими: площадь помещений под них варьируется от 100 до 150 квадратных метров. Подобные площадки занимают и другие пиццерии, например, сеть «Додо пицца».

По оценке управляющего директора «Дидо пицца» в России Ивана Тихова, открытие одной пиццерии обойдется бизнесменам примерно в 15-20 млн рублей. Всего в развитие сети предприниматели, согласно правилам франшизы, должны вложить не менее 221 тыс. долларов.

Тихов считает, что конкурентам придется открыть по меньшей мере 100 точек продаж во всех зонах доставки столицы, чтобы добиться успеха. В США Little Caesars конкурирует прежде всего с сетями Domino’s и Pizza Hut — они представлены и в России.

Сеть Little Caesars появилась в штате Мичиган в 1959 году. Она была основана Майклом Иличем и его женой Марианой в пригороде Детройта. Франшиза действует в Канаде, на Ближнем Востоке, в Азии, Латинской Америке и в Карибском регионе.

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