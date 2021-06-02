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Spotify представил персонализированные плейлисты в разделе «Для тебя»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:26

Стриминговый сервис Spotify представил персонализированные плейлисты для своих пользователей. Их можно найти в новом разделе «Для тебя». Об этом сообщил DTF.

Всего в разделе можно найти шесть плейлистов — они отличаются по жанрам, исполнителям и десятилетиям. Кроме того, сервис начал показывать статистику прослушивания музыки в «историях» пользователей.

Из карточек можно узнать, какие песни владелец аккаунта случает чаще всего утром, днем и ночью, каким десятилетиям в музыке отдает предпочтение, а также каких самых разных по стилю исполнителей он любит.

В «историях» также показывается своеобразная натальная карта слушателя: она позволяет определить, каких трех музыкантов пользователь пригласил бы на ужин. Все эти новые возможности появились в рамках глобальной кампании «Только ты».

В бета-режиме уже заработала функция «Синтез», которая формирует единый плейлист на основе предпочтений двух людей. Подборка корректируется в зависимости от того, как меняются вкусы пары.

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