Мик Джаггер и Тильда Суинтон подписали письмо о защите Венеции от туристов

Британский рок-музыкант Мик Джаггер и актриса Тильда Суинтон присоединились к открытому письму итальянским властям. В нем они призывают защитить Венецию от чрезмерного потока туристов. Об этом сообщил The Guardian.

Артисты просят лидеров страны принять специальный закон для защиты города и его лагуны. Под обращением также подписались режиссер Фрэнсис Форд Коппола, художник Аниш Капур, директор Музея изящных искусств в Хьюстоне Гэри Тинтероу и еще 16 деятелей культуры.

«Это не просто сбор подписей, это сбор подписей тех людей, которые часто приезжают в Венецию и которых мы знаем напрямую», — рассказал президент Фонда венецианского наследия Тото Бергамо, инициировавший открытое письмо.

Поводом для обращения к властям стала новость о том, что в июне впервые после локдауна мимо площади Святого Марка проплывет круизное судно MSC Orchestra. Венецианцы опасаются, что корабль может повредить историческим зданиям.

Фонд венецианского наследия сформулировал 10 мер, которые должны защитить город. Среди них — завершение работ по проекту защиты от наводнений, окончательный запрет на выход круизных кораблей из лагуны, ограничение числа туристов.

«Если мы вспомним 2019 год, Венеция была невыносимой: вы больше не могли ходить по городу из‑за толп, в нем оставалось все меньше и меньше местных жителей и хороших качественных магазинов. <…> Мы не можем вернуться к этому», — заявил Бергамо.