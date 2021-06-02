Мэдсен вместо Траволты: кого Тарантино изначально хотел видеть в «Криминальном чтиве»

Американский писатель Дон Уинслоу опубликовал в твиттере вишлист, составленный Квентином Тарантино , с актерами, которых режиссер хотел бы видеть в фильме «Криминальное чтиво».

Джон Траволта и Сэмюэл Л. Джексон снимались в фильме в роли Винсента Веги и Джулса Винфилда. Однако, согласно приблизительному списку, они были вторыми кандидатами на соответствующие роли. «Сильный, сильный, сильный второй выбор», — написал Тарантино рядом с именем Траволты в списке актеров. Он отдавал предпочтение Майклу Мэдсену, а вместо Сэмюэл Л. Джексона рассматривал Лоуренса Фишборна. Джексона же режиссер записал на роль Марселласа Уоллеса — персонажа, которого в конечном счете сыграл Винг Реймз.

Тарантино помечал звездочками имена актеров, которых особенно хотел видеть в своем фильме. Три звездочки можно увидеть рядом с именем Тима Рота в роли Тыковки, который в итоге и сыграл этого персонажа. Аманда Пламмер также стала основным выбором создателя картины и появилась в роли Сладкой Зайчишки.

Нелегким стал выбор, кто будет играть наркодилера Лэнса. Режиссер отдал предпочтения двум актерам — Джону Кьюсаку и Эрику Штольцу. Тарантино уточнил: «Написал часть для Джона, если Джон не сможет, я хочу Эрика». В списке он перечислил других возможных актеров, включая Кристиана Слейтера, Гэри Олдмана и Роберта Кэрредина.