Американского фигуриста Росса Майнера обвинили в домогательствах. Ему запретили тренировать

Знаменитого американского фигуриста Росса Майнера отстранили от работы тренером на шесть месяцев из‑за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на USA Today.

Центр безопасного спорта (SafeSport) запретил Майнеру участвовать во всех мероприятиях и соревнованиях, организованных Олимпийским и Паралимпийским комитетами США или другими организациями, признанными ими.

Какие именно обвинения были выдвинуты в адрес бывшего спортсмена, пока неизвестно. Сам Майнер отказывается от комментариев. Известно, что в последние годы после завершения соревновательной карьеры он работал тренером в районе Бостона.