Американского фигуриста Росса Майнера обвинили в домогательствах. Ему запретили тренировать

Знаменитого американского фигуриста Росса Майнера отстранили от работы тренером на шесть месяцев из‑за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на USA Today.
Центр безопасного спорта (SafeSport) запретил Майнеру участвовать во всех мероприятиях и соревнованиях, организованных Олимпийским и Паралимпийским комитетами США или другими организациями, признанными ими.
Какие именно обвинения были выдвинуты в адрес бывшего спортсмена, пока неизвестно. Сам Майнер отказывается от комментариев. Известно, что в последние годы после завершения соревновательной карьеры он работал тренером в районе Бостона.
30-летний атлет выступал в одиночном разряде и был членом национальной сборной. В 2012 году он стал бронзовым призером чемпионата четырех континентов. Также Майнер дважды становился серебряным призером США — в 2013 и 2018 годах.
Майнер не первый американский фигурист, оказавшийся в центре скандала с харассментом и сексуальным насилием. В 2019 году двукратный чемпион США в парном катании Джон Кафлин покончил с собой из‑за обвинений в изнасиловании несовершеннолетних девушек.
Кроме того, в марте олимпийский чемпион и ныне тренер Джон Циммерман был отстранен на два года от работы из‑за того, что он не сообщил об известном ему случае насилия над 13-летней подопечной и требовал, чтобы девушка никому не рассказывала об инциденте.