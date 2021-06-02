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В Powerhouse пройдет благотворительный фестиваль «Чуткие» в поддержку центра «Насилию.нет»*

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:28

Во дворе московского клуба Powerhouse 13 июня пройдет благотворительный фестиваль «Чуткие», сообщили «Афише Daily» организаторы мероприятия. Все собранные средства будут перечислены центру «Насилию.нет»*, который занимается помощью жертвам домашнего насилия.

На фестивале выступят молодые героини и герои новой российской музыки. В дневной программе — диджей-сеты создательницы программы «Marauder Disco» на New New World Radio Насти Головановой и продюсера Bulgakov, концерты инди-группы Sherlock Blonde и неопоп-певицы Vika Pestrova, а также акустические программы групп «Созвездие отрезок», Lurmish и «Июнь». Вечером выступит вокалистка «СБПЧ» Женя Борзых.

Чтобы попасть на основную программу, нужно купить билет на сайте фестиваля. Вход на вечерний концерт — по регистрации.

Есть вещи, которые объединяют людей: это любовь, искусство, музыка. Такие вещи не нужно объяснять, как и не нужно объяснять, что насилие — это плохо, а любовь — хорошо. Мне радостно, что молодые музыканты не только занимаются творчеством, но и говорят через свою музыку о важных проблемах и поддерживают своим делом «Насилию.нет». Спасибо организаторам фестиваля «Чуткие» за то, что придумали такое замечательное мероприятие. И за то, что не побоялись провести благотворительный фестиваль в нашу пользу, даже несмотря на наш статус иностранного агента.
Анна Ривина
Директор центра «Насилию.нет»*

Фестиваль «Чуткие» придумали и организовали солистка группы Sherlock Blonde Наташа Анисимова и продюсер Ольга Чучадеева в партнерстве с Powerhouse. Деньги от продажи билетов на мероприятие будут направлены на поддержку «Насилию.нет»*, а еще на фестивале можно будет в любой удобной форме сделать пожертвование организации.

* «Насилию.нет» включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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