В Powerhouse пройдет благотворительный фестиваль «Чуткие» в поддержку центра «Насилию.нет»*

Во дворе московского клуба Powerhouse 13 июня пройдет благотворительный фестиваль «Чуткие», сообщили «Афише Daily» организаторы мероприятия. Все собранные средства будут перечислены центру «Насилию.нет»*, который занимается помощью жертвам домашнего насилия.

На фестивале выступят молодые героини и герои новой российской музыки. В дневной программе — диджей-сеты создательницы программы «Marauder Disco» на New New World Radio Насти Головановой и продюсера Bulgakov, концерты инди-группы Sherlock Blonde и неопоп-певицы Vika Pestrova, а также акустические программы групп «Созвездие отрезок», Lurmish и «Июнь». Вечером выступит вокалистка «СБПЧ» Женя Борзых.

Чтобы попасть на основную программу, нужно купить билет на сайте фестиваля. Вход на вечерний концерт — по регистрации.