В Powerhouse пройдет благотворительный фестиваль «Чуткие» в поддержку центра «Насилию.нет»*

Во дворе московского клуба Powerhouse 13 июня пройдет благотворительный фестиваль «Чуткие», сообщили «Афише Daily» организаторы мероприятия. Все собранные средства будут перечислены центру «Насилию.нет»*, который занимается помощью жертвам домашнего насилия.
На фестивале выступят молодые героини и герои новой российской музыки. В дневной программе — диджей-сеты создательницы программы «Marauder Disco» на New New World Radio Насти Головановой и продюсера Bulgakov, концерты инди-группы Sherlock Blonde и неопоп-певицы Vika Pestrova, а также акустические программы групп «Созвездие отрезок», Lurmish и «Июнь». Вечером выступит вокалистка «СБПЧ» Женя Борзых.
Чтобы попасть на основную программу, нужно купить билет на сайте фестиваля. Вход на вечерний концерт — по регистрации.
Фестиваль «Чуткие» придумали и организовали солистка группы Sherlock Blonde Наташа Анисимова и продюсер Ольга Чучадеева в партнерстве с Powerhouse. Деньги от продажи билетов на мероприятие будут направлены на поддержку «Насилию.нет»*, а еще на фестивале можно будет в любой удобной форме сделать пожертвование организации.
* «Насилию.нет» включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.