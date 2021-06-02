Ватикан криминализировал сексуальное насилие над взрослыми на фоне движения #MeToo

Папа римский Франциск ввел ответственность за сексуальное насилие со стороны священников не только над детьми, но и над взрослыми. Об этом сообщает Associated Press.

Новые положения внесли в Кодекс канонического права — внутреннюю правовую систему католической церкви, которой подчиняются 1,3 млрд человек. Изменения касаются не только священнослужителей, но и мирян, которые занимают церковные должности.

Кроме того, поправки ввели ответственность за принуждение людей сниматься в порнографии. Священнослужителей будут лишать сана, а мирян — работы.

До этого Ватикан воспринимал любые сексуальные отношения между священниками и мирянами как греховные, но считал, что, если подобное случилось, значит, это произошло с согласия взрослого. Поводом к изменению законодательства послужили движение #MeToo и скандалы с семинаристами и монахинями, подвергшимися сексуальному насилию со стороны начальства.

Пересмотренный закон вступит в силу в декабре этого года. Епископов, скрывающих или игнорирующих сексуальные преступления своих подчиненных, будут привлекать к ответственности за халатность.