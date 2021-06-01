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В Италии из тюрьмы досрочно освободили мафиози Джованни Бруска. Он причастен к сотне убийств

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:16

В Италии условно-досрочно вышел на свободу глава сицилийской мафии «Коза Ностра» Джованни Бруска. Мужчина провел в тюрьме 25 лет за причастность к убийству более чем ста человек. Об этом сообщило Би-би-си.

Бруска был арестован в 1996 году и приговорен к пожизненному заключению. В ходе суда он признался в многочисленных преступлениях, в том числе — убийстве судьи Джованни Фальконе, его жены и трех телохранителей, а также растворении в кислоте 11-летнего сына другого мафиози.

Бруска рассказывал следователям о своей деятельности в надежде сократить свой тюремный срок. Этого не произошло. Однако мафиози все же не пришлось провести в заключении всю жизнь: его отпустили досрочно с испытательным сроком в четыре года.

Сейчас Бруске 64 года. Его освобождение возмутило многих итальянских политиков, а также родственников его жертв. «Италия не заслужила такого „правосудия“», — заявил лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

Джованни Бруска известен под прозвищами «Свинья» и «Головорез». Он родился в семье мафиози и с юных лет занимался преступностью. В 28 лет, когда его отец оказался в тюрьме, Бруска стал капо коммуны Сан-Джузеппе-Ято.

Самые громкие свои преступления он совершил в 1990-е годы. В 1992 года он лично взорвал участок дороги, по которой ехал главный на тот момент итальянский борец с мафией Джованни Фальконе с женой и охранниками, а затем убил его друга Паоло Борселлино.

В 1993 году Бруска заподозрил своего коллегу из «Коза Ностра» Сантино Ди Маттео в том, что тот дал показания против мафии. За это он похитил 11-летнего сына Сантино Джузеппе. Мальчика пытали, убили, а его тело растворили в кислоте.

Всего на счету Бруски может быть около 200 убийств, считают правоохранители. Он был организатором множества терактов, нападений на полицейских и следователей, а также атак на церкви и художественные галереи.

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