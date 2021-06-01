Препарат предназначен для экстренного применения. Рекомендуется только людям от 18 лет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от коронавируса Sinovac Biotech. Она была произведена в Ките, пишет AFP.

Sinovac стала второй китайской вакциной от COVID-19, разрешенной ВОЗ. В мае одобрения удостоился препарат Sinopharm, также разработанный для экстренного применения для лиц в возрасте 18 лет и старше.

Таким образом, организация одобрила семь вакцин. Помимо упомянутых ранее, в список вошли препараты от Pfizer/BioNTech, Janssen, Moderna, а также два варианта от AstraZeneca.