Издание Sloww и бренд Vans запустили подкаст о женском скейтбординге

Издание Sloww и бренд Vans запустили подкаст, посвященный женскому скейтбордингу. Он появился на сайте медиапроекта. В нем приняли участие райдеры из команды Vans Russia.

Александра Стаменкович и Александра Петрова обсудили с Кириллом Коробковым популярность спорта среди девушек, отношение к женскому скейтбордингу в России и за рубежом, а также гендерные стереотипы.