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Издание Sloww и бренд Vans запустили подкаст о женском скейтбординге

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:13

Издание Sloww и бренд Vans запустили подкаст, посвященный женскому скейтбордингу. Он появился на сайте медиапроекта. В нем приняли участие райдеры из команды Vans Russia.

Александра Стаменкович и Александра Петрова обсудили с Кириллом Коробковым популярность спорта среди девушек, отношение к женскому скейтбордингу в России и за рубежом, а также гендерные стереотипы.

«Несмотря на то, что неодобрительное отношение к скейт- и BMX-райдерам далеко в прошлом, девушки все ещесталкиваются с неприятием и предрассудками. Однако как в мире, так и в России становится все больше скейтбордисток, по-настоящему увлеченных и готовых вопреки травмам и ментальным препятствиям двигаться дальше к своей мечте», — рассказали создатели подкаста.

Ранее Vans представил документальный фильм об американской скейтбордистке и ЛГБТ-активистке Шер Строберри. Лента вышла к месяцу прайда и рассказала о ее вкладе в развитие инклюзивности в скейтбординге и формировании комьюнити квир-райдеров.

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