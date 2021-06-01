В Калифорнии женщина столкнула медведя с забора, защищая своих собак. И это попало на видео!

То, что происходит на кадрах, действительно соответствует названию. На записи с камер видеонаблюдения видно, как бурый медведь с двумя медвежатами пытается перелезть невысокий кирпичный забор между двумя участками. Но им мешают несколько собак, которые лают на диких животных и пытаются отогнать со двора. Пока медвежата спешно убегают подальше от схватки, медведь лапой отбивается от собак.

31 мая в тиктоке появилось видео, набравшее за 6 часов почти 10 млн просмотров и 30 тыс. шеров. Автор видео bakedlikepie подписал ролик так: «Сегодня моя двоюродная сестра Хейли столкнула медведя со своего забора и спасла своих собак. А как проходит ваш День поминовения?! (Какого черта?!)».

Это замечает хозяйка питомцев Хейли, которая выбегает из дома и самоотверженно и с разбега сталкивает медведя с забора, хватает одну собаку на руки и загоняет всех в дом.

Ролик завирусился в соцсетях: попал на главную страницу реддита и набрал больше 40 тыс. лайков в твиттере. В тикток отважный поступок женщины выложила ее сестра Бренда, которая поделилась подробностями об инциденте. В комментариях она рассказала, что Хейли и собаки в полном порядке, разве что один из питомцев «немного поцарапанный», но совсем несерьезно.

Медведь с медвежатами, по ее словам, некоторое время после бродили вокруг дома, а потом покинули территорию. Бренда решила, что теперь они будут ставить забор повыше.

Дикие медведи на частных владениях в Калофорнии не редкость. В поисках еды они могут залезть даже в дом.