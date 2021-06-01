«Это не больно»: «Гафт» и Dakooka выпустили клип о проблеме домашнего насилия

Петербургская рок-группа «Гафт» и украинская певица Dakooka выпустили клип на песню «Это не правда». Релиз приурочен к Дню защиты детей, а главный герой ролика — ребенок, переживающий абьюзивные отношения родителей и насилие в семье.

«Эта работа должна стать щелчком в сознании. „Он не любит тебя — это правда“. В идеальном мире, где песня — это помощь и лечение, человек посмотрит клип и примет решение выйти из абьюзивных отношений. Я верю, что клип и песня — своего рода терапия. В тяжелые моменты жизни это песня „пролечит“, и, несмотря на всю мрачность, поможет выйти к свету», — поделился солист «Гафт» Николай Яковлев, написавший текст.

Одновременно музыканты запустили проект «Это не больно», куда помимо песни и клипа входит социальный фотопроект, фильм о съемках клипа и флешмоб #этонебольно. Последний уже поддержали 50 художников, музыкантов, поэтов, в том числе активистка Надежда Толоконникова, музыкант Найк Борзов и фронтмен «АукцЫона» Олег Гаркуша.

В рамках фотопроекта #этонебольно в петербургских парадных появились реальные рассказы женщин, которые обратились в фонд помощи жертвам насилия «Птицы».