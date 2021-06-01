Посмотрите, как Патрик Стар делает привычные (то есть странные) вещи в трейлере собственного сериала

Телеканал Nickelodeon опубликовал первый трейлер 13-серийного мультсериала про лучшего друга Губки Боба — «Шоу Патрика Стара». Над анимацией поработали создатели оригинала, а к озвучке Патрика вернулся актер Билл Фагербакке.

Как заявляют авторы сериала, это будет семейный ситком. Он покажет несколько дней из жизни Патрика Стара и членов его семьи, которым постоянно мешают дикие прихоти и сюрреалистическое воображение родственника. Патрик загорается идеей снять собственное телешоу из спальни, а помогать ему отваживается семья. Младшая сестра Сквидина контролирует процесс за кулисами, в то время как родители, Банни и Сесила, а также дедушка поддерживают его начинания.