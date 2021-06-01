«Коммерсант»: в РПЦ подготовили церковный акт о благословении военных и их оружия

Межсоборное присутствие, совещательный орган РПЦ, принял проект церковного акта «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга». Он регламентирует благословение военных и их оружия, в том числе святой водой. Об этом пишет «Коммерсант».

Положения документа посвящены практике «чина водосвятия в войсковых частях, госпиталях, молебнах на проводы войска в миротворческую миссию и на встречу после возвращения, по случаю выпуска из военного училища, присвоения воинского звания, награждения» и другим случаям. Его обнародуют после утверждения Архиерейским собором в ноябре 2021 года.

Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе уточнил изданию, что благословлять будут не само оружие, а всех военнослужащих. «Это означает, что церковь благословляет не склад боеприпасов, а людей, православных воинов и их оружие, которое они используют для защиты Отечества», — добавил он.

Корреспондент «Коммерсанта» отмечает остроту дискуссии, развернувшейся вокруг разработки акта. Заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) ранее говорил, что одни защищают «практику освящения любого вида вооружения», а другие считают, что «церковь вообще не должна благословлять оружие». По этой причине подготовили документ, «который соответствовал бы многовековой практике церкви, как она отражена в богослужебных и в исторических текстах».

Позже Савва в своем телеграм-канале подчеркнул, что термин «освящение» нельзя применять в отношении оружия. «Термин „освящение“ должен относиться только к предметам, посвященным Богу: облачениям, сосудам и прочим. Во всех остальных случаях можно говорить о благословении», — написал он.