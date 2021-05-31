Удар молнией и похищение в ЮАР: опасные приключения на съемочной площадке

Все мы привыкли к захватывающим сюжетам голливудских блокбастеров, но иногда не менее удивительные и опасные приключения случаются и во время съемок фильмов. Buzzfeed собрал несколько таких историй — выбрали для вас самые интересные из них.

На съемочной площадке «Гринча, похитителя Рождества» с Джимом Кэрри работал специалист ЦРУ, который обучал агентов справляться с пытками. Дело в том, что актеру ежедневно приходилось переживать болезненное перевоплощение в главного персонажа фильма.

«Во время нанесения грима меня как будто каждый день заживо хоронили, — вспоминал Джим Кэрри на шоу Грэма Нортона. — В первый день съемок я вернулся в свой трейлер и сказал [режиссеру] Рону Ховарду, что не смогу играть в этом фильме».