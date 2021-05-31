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Удар молнией и похищение в ЮАР: опасные приключения на съемочной площадке

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:55

Все мы привыкли к захватывающим сюжетам голливудских блокбастеров, но иногда не менее удивительные и опасные приключения случаются и во время съемок фильмов. Buzzfeed собрал несколько таких историй — выбрали для вас самые интересные из них.

На съемочной площадке «Гринча, похитителя Рождества» с Джимом Кэрри работал специалист ЦРУ, который обучал агентов справляться с пытками. Дело в том, что актеру ежедневно приходилось переживать болезненное перевоплощение в главного персонажа фильма.

«Во время нанесения грима меня как будто каждый день заживо хоронили, — вспоминал Джим Кэрри на шоу Грэма Нортона. — В первый день съемок я вернулся в свой трейлер и сказал [режиссеру] Рону Ховарду, что не смогу играть в этом фильме».

via GIPHY

Во время съемок фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» в Тунисе, недалеко от ливийской границы был припаркован песчаный краулер. Правительство Ливии приняло его за боевую машину и чуть не объявило военное положение, но потом узнало, что это просто реквизит.

© Star Wars

Айла Фишер едва не утонула в одной из сцен триллера «Иллюзия обмана», показывая трюк с освобождением от наручников в аквариуме. Ее костюм зацепился за цепь, и актриса не сразу смогла вынырнуть.

«Все подумали, что это настолько естественная игра, однако на самом деле я сражалась за жизнь и пыталась привлечь внимание коллег», — рассказала Фишер.

Кадр из фильма «Иллюзия обмана»
Кадр из фильма «Иллюзия обмана»

В последнюю ночь актеры и члены съемочной группы «Титаника» отравились супом из моллюсков с добавлением фенциклидина (его еще называют ангельской пылью). Этот препарат вызывает галлюцинации и нарушает координацию движений. В итоге пострадали около 80 человек, многие из них были госпитализированы.

По словам Мэрилин МакЭвой, помощницы художника-постановщика, официальной версии до сих пор нет, но среди членов команды ходили слухи, что это сделал шеф-повар, которого уволили накануне.

via GIPHY

Бенедикт Камбербатч рассказал в интервью The Hollywood Reporter, как его вместе с друзьями похитили в ЮАР на съемках сериала «На край света». Они возвращались на площадку из города, но по дороге у них спустило колесо.

К ним подъехали вооруженные бандиты и начали кричать: «На землю, руки за голову! Где ваши деньги? Где наркотики?» Актер признался, что испытал сильнейший стресс и прилив адреналина. Потом преступники связали Камбербатча и его попутчиков и повезли с собой. Однако вскоре машина остановилась, и их просто выкинули на землю в глуши.

Кадр из сериала «На край света»
Кадр из сериала «На край света»

Во время съемок одной из сцен в «Страстях Христовых» исполнитель главной роли Джеймс Кэвизел был поражен ударом молнии.

«Примерно за четыре секунды до того, как это произошло, все было тихо, а потом мне показалось, что кто‑то хлопнул меня по ушам», — рассказывал он.

Кадр из фильма «Страсти Христовы»
Кадр из фильма «Страсти Христовы»

Питера Мейхью, сыгравшего Чубакку в «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение Джедая», на съемках сопровождали члены команды в ярких жилетах. Это было необходимо, чтобы местные не приняли актера за снежного человека и не застрелили его. Покидать съемочную площадку в костюме ему не рекомендовали.

via GIPHY

Майкл Империоли порезал руку о разбитый стакан на съемочной площадке «Славных парней». С сильным кровотечением его отвезли в больницу, где произошел небольшой конфуз. Врачи повезли его в реанимационную, решив, что у него пулевые ранения в грудь, однако это был грим.

В итоге актера вернули обратно в приемную для ожидания свободного медика, оставив его там с кровоточащей рукой.

Кадр из фильма «Славные парни»
Кадр из фильма «Славные парни»
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ЦРУ
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Джим Кэвизел
Бенедикт Камбербэтч
Джим Кэрри
Айла Фишер
Грэм Нортон
Рон Ховард
Бенедикт Камбербатч
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Майкл Империоли
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