На рок-фестиваль в США продают билеты за 18 долларов тем, кто привит, и за 999 долларов остальным

Организатор фестиваля во Флориде Пол Уильямс сказал, что фанаты, которые сделали прививку от коронавируса, могут посетить концерт по сниженной цене в 18 долларов, остальным придется заплатить 999 долларов. Об этом сообщает The Washington Post.

Чтобы приобрести билеты по особой цене, зрители должны взять с собой удостоверение личности и прививочную карточку.

Пол Уильямс придумал эту идею, когда массовая вакцинация во Флориде стала более доступной. Он хотел спланировать концерт, которым могли бы насладиться все желающие после того, как пандемия закрыла большинство открытых мероприятий в городе.

Фестиваль пройдет 26 июня в Сент-Питерсберге. На нем выступят три панк-рок-группы: Teenage Bottlerocket, MakeWar и Rutterkin. Уильямс не запрещает вход не вакцинированным зрителям. «Вы можете купить билет по полной цене, и с вами будут обращаться, как со всеми остальными», — говорит он.

Многие компании на территории США поощряют граждан за вакцинацию. Так, компания Krispy Kreme решила выдавать бесплатные пончики в течении года, а приложения для знакомств теперь позволяют пользователям делиться своим прививочным статусом.