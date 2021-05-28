Евгений Гришковец и группа «Бигуди» выпустили альбом «Человеку человек»

Евгений Гришковец и группа «Бигуди» выпустили первый за 11 лет альбом «Человеку человек». Его уже можно послушать на различных стриминговых платформах.
Музыкальный проект «Гришковец и Бигуди» представил девять новых треков. «Мы стали взрослее, мы стали старше. Мы лучше сейчас отдаем себе отчет — что для нас этот проект», — признался Гришковец.
Новую пластинку артисты записали во время пандемии, причем работали они над ней дистанционно. Гришковец просил композитора Максима Сергеева сочинить музыку на конкретную тему, а потом писал под нее текст.
«Концерты отменились, и мы подумали, что здорово будет воспользоваться этим временем, чтобы спокойно, без спешки записать полноценный альбом», — сказал Гришковец.
Писатель поделился, что в новом альбоме «отчасти попытался обратиться к себе сорокалетнему» («Дружеский совет»), а также впервые за 30 лет написал рифмованный текст («Синее небо»).