Евгений Гришковец и группа «Бигуди» выпустили альбом «Человеку человек»

Евгений Гришковец и группа «Бигуди» выпустили первый за 11 лет альбом «Человеку человек». Его уже можно послушать на различных стриминговых платформах.

Музыкальный проект «Гришковец и Бигуди» представил девять новых треков. «Мы стали взрослее, мы стали старше. Мы лучше сейчас отдаем себе отчет — что для нас этот проект», — признался Гришковец.