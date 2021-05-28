Харви Кейтель и Сэм Уортингтон беседуют о гангстерской жизни в трейлере байопика «Лански»

Также в картине появляется звезда «Аватара» Сэм Уортингтон . Он исполняет роль писателя, который берет интервью у Лански в надежде опубликовать книгу о криминальном деятеле. «Предашь меня — и будут последствия», — предупреждает его при встрече гангстер.

В сети появился трейлер байопика «Лански», посвященного жизни знаменитого американского гангстера Меера Лански. Роль мафиози, который известен как напарник Лаки Лучано, в фильме сыграл Харви Кейтель .

Лента рассказывает о создании игорной империи Лански и его работе в организованных преступных группировках, борьбе против союзников нацистов в годы Второй мировой войны. «Это то, как мы живем. Это бизнес», — резюмирует Лански в трейлере.

Помимо Кейтеля и Уортингтона, в фильме снялись Джон Магаро, АннаСофия Робб, Минка Келли, Дэвид Джеймс Эллиот, Дэвид Кейд и Дэнни А. Абекейзер. Режиссером картины выступил Эйтан Рокуэй. Премьера «Лански» намечена на 25 июня 2021 года.