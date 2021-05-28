перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Харви Кейтель и Сэм Уортингтон беседуют о гангстерской жизни в трейлере байопика «Лански» 2:14
Украинский стартапер продаст NFT своей ноги, чтобы разработать приложение для диабетиков 1:22
В сети появился новый трейлер фильма «Круиз по джунглям» с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном 0:38
rinasonline/Instagram Рина Саваяма сыграет вместе с Киану Ривзом в фильме «Джон Уик 4»
Рина Саваяма сыграет вместе с Киану Ривзом в фильме «Джон Уик 4» 0:00
«Стереолето» анонсировало вторую волну артистов. Среди них — Муся Тотибадзе, OQJAV и «Электрофорез» Вчера в 22:51
«Самокат» и фонд «Шалаш» запустили просветительский проект о «трудных» детях Вчера в 22:46
«Хлебозавод» устраивает большой фестиваль «День соседа». Кураторами станут жители соседних районов Вчера в 22:05
Компания Amazon представила «будки для медитации». В них сотрудники могут отдохнуть Вчера в 22:04
Matt Petit/GettyImages Американская киноакадемия анонсировала дату проведения «Оскара» в 2022 году
Американская киноакадемия анонсировала дату проведения «Оскара» в 2022 году Вчера в 21:23
В «Главклубе» пройдет концерт Thomas Mraz. На нем музыкант представит новый альбом Вчера в 21:09
Манижа подаст в суд на Wonderzine, фронтмен «Animal Джаз» у Дудя и другие новости дня Вчера в 20:56 Дайджест
Центр Вознесенского покажет спектакль «Шоп» о колонизации малых народов Севера Вчера в 20:28
Суд в Москве оштрафовал Twitter почти на 20 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент Вчера в 19:42
Третий сезон мультсериала «Простоквашино» покажут в Okko Вчера в 19:37
strelka_kb/Instagram «Гараж» проведет архитектурный конкурс на разработку концепции Garage Screen-2022
«Гараж» проведет архитектурный конкурс на разработку концепции Garage Screen-2022 Вчера в 18:59
В петербургском «Планетарии № 1» пройдет аудиовизуальный концерт «Мираж: в пустыне невозможного» Вчера в 18:18
Black Midi выпустили второй студийный альбом «Cavalcade» Вчера в 18:03
Москино покажет архивный фильм «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна в кинотеатре «Художественный» Вчера в 17:31
Томми Кэш стал участником музыкальной резиденции Catch Your Wave Вчера в 17:28
Morgenstern/YouTube Моргенштерн в роли колумбийского наркобарона в клипе «Pablo»
Моргенштерн в роли колумбийского наркобарона в клипе «Pablo» Вчера в 16:42
Отключить рекламу

Харви Кейтель и Сэм Уортингтон беседуют о гангстерской жизни в трейлере байопика «Лански»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:14

В сети появился трейлер байопика «Лански», посвященного жизни знаменитого американского гангстера Меера Лански. Роль мафиози, который известен как напарник Лаки Лучано, в фильме сыграл Харви Кейтель.

Также в картине появляется звезда «Аватара» Сэм Уортингтон. Он исполняет роль писателя, который берет интервью у Лански в надежде опубликовать книгу о криминальном деятеле. «Предашь меня — и будут последствия», — предупреждает его при встрече гангстер.

Лента рассказывает о создании игорной империи Лански и его работе в организованных преступных группировках, борьбе против союзников нацистов в годы Второй мировой войны. «Это то, как мы живем. Это бизнес», — резюмирует Лански в трейлере.

Помимо Кейтеля и Уортингтона, в фильме снялись Джон Магаро, АннаСофия Робб, Минка Келли, Дэвид Джеймс Эллиот, Дэвид Кейд и Дэнни А. Абекейзер. Режиссером картины выступил Эйтан Рокуэй. Премьера «Лански» намечена на 25 июня 2021 года.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
драма
Пролетая над гнездом кукушки
Экранизация одноименного романа Кена Кизи
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить