В сети появился новый трейлер фильма «Круиз по джунглям» с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном

Картина выйдет одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney+ 30 июля. Она расскажет о британской путешественнице Лили Хоутон, которая попытается найти легендарное исцеляющее дерево в верховьях Амазонки при помощи капитана Фрэнка Вольфа.

В сети появился новый трейлер приключенческого фильма «Круиз по джунглям», главные роли в котором исполнили Эмили Блант и Дуэйн «Скала» Джонс. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Walt Disney Studios.

Дуэт ожидают бесчисленные опасности, в том числе — сверхъестественные силы, которые скрываются в глубине тропического леса. Лили и Фрэнку предстоит преодолеть непростой путь, чтобы отыскать чудодейственное дерево и спасти его, а вместе с ним — и весь мир.

Фильм был вдохновлен аттракционом из тематического парка Диснейленд. Режиссером киноленты стал Жауме Колье-Серра («Воздушный маршал», «Пассажир»). Производством картины занялись Davis Entertainment, Seven Bucks Productions и Flynn Picture Co.

Помимо Джонсона и Блант, в «Круизе по джунглям» снялись Эдгар Рамирес, Джек Уайтхолл, Джесси Племонс и Пол Джаматти. Сценаристами проекта выступили Джон Норвилл, Джош Голдстайн, Гленн Фикарра, Джон Рекуа и Майкл Грин.