Компания Amazon представила «будки для медитации». В них сотрудники могут отдохнуть

Компания Amazon представила «будки для медитации», которые должны помочь сотрудникам корпорации отдыхать во время рабочего дня и восстанавливать эмоциональный баланс. Об этом сообщил Vice.

В кабинках установлены компьютер для просмотра видео, посвященных психическому здоровью и практикам осознанности, а также живые растения, вентилятор и стул. Пространства предназначены для работников складов Amazon, находящихся в постоянном стрессе.

Будки были выпущены как часть корпоративной программы WorkingWell и проекта AmaZen, направленных на здоровый образ жизни сотрудников. Они, по мысли создателей, позволят рабочим складов «перезарядиться и наполниться энергией».