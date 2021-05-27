Компания Amazon представила «будки для медитации». В них сотрудники могут отдохнуть

Компания Amazon представила «будки для медитации», которые должны помочь сотрудникам корпорации отдыхать во время рабочего дня и восстанавливать эмоциональный баланс. Об этом сообщил Vice.
В кабинках установлены компьютер для просмотра видео, посвященных психическому здоровью и практикам осознанности, а также живые растения, вентилятор и стул. Пространства предназначены для работников складов Amazon, находящихся в постоянном стрессе.
Будки были выпущены как часть корпоративной программы WorkingWell и проекта AmaZen, направленных на здоровый образ жизни сотрудников. Они, по мысли создателей, позволят рабочим складов «перезарядиться и наполниться энергией».
«С помощью AmaZen я хотела создать тихое пространство, в котором люди могли бы сосредоточиться на своем психическом и эмоциональном благополучии», — рассказала автор «будок для медитации» Лейла Браун.
Программа WorkingWell была запущена в Amazon после череды скандалов, связанных с условиями работы на складах компании. Сотрудники рассказали о переработках, а также о невозможности сходить в туалет из‑за необходимости уложиться в сроки по доставке товаров.
Корпорацию обвиняли в попытках препятствовать созданию профсоюзов, а также запуске фейковых аккаунтов, в которых работники якобы рассказывали о любви к Amazon.