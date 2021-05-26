In Liberty откроет в Москве ДК «Рассвет». В нем будут проходить лекции, спектакли и концерты

Продюсерская компания In Liberty откроет на Пресне пространство ДК «Рассвет». В нем будут проходить культурные и образовательные мероприятия, например лекции, спектакли, кинопоказы и концерты. Об этом «Афише Daily» сообщили авторы проекта.

9 июня режиссер Александр Маноцков представит в ДК «Рассвет» свой спектакль «Requiem, или Детские игры», а 10 июня там пройдет открытая запись подкаста «Запуск завтра» с участием сооснователя Maps.me Юрия Мельничека.

12 июня в ДК «Рассвет» прочитает лекцию издатель проекта N+1 и преподаватель мехмата МГУ Андрей Коняев. Он расскажет историю гиперболических пространств в лицах, изменивших математику.

С 15 по 17 июня в пространстве состоятся показы кинофестиваля Beat Film Festival: на них можно будет посмотреть документальные ленты о режиссере Виме Вендерсе, таинственном угонщике Ди Би Купере и великом финском архитекторе Алваре Аалто.

Наконец, 25 июня в ДК «Рассвет» покажут фильм открытия «Артдокфеста-2021» о режиссере-документалисте Александре Расторгуеве, а 26 июня там пройдет спектакль-концерт Жени Беркович «Рисовая собака» по стихам Федора Сваровского.