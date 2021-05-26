В галерее Jart откроется выставка офортов Тани Пеникер. Она будет посвящена семи смертным грехам

В московской галерее Jart откроется выставка художницы Тани Пеникер под названием «Семь». Она будет длиться с 28 мая по 23 июня. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы экспозиции.

На выставке представят серию офортов Пеникер, посвященных теме греха в постметамодернистском глобализованном обществе. В работах можно будет увидеть гротескных и пугающих монстров, демонов, мутантов, чертей и других причудливых существ.