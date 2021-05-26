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В галерее Jart откроется выставка офортов Тани Пеникер. Она будет посвящена семи смертным грехам

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:32

В московской галерее Jart откроется выставка художницы Тани Пеникер под названием «Семь». Она будет длиться с 28 мая по 23 июня. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы экспозиции.

На выставке представят серию офортов Пеникер, посвященных теме греха в постметамодернистском глобализованном обществе. В работах можно будет увидеть гротескных и пугающих монстров, демонов, мутантов, чертей и других причудливых существ.

Художница в рамках проекта «Семь» попытается понять явление нового Средневековья — эпохи интереса к инаковости, маргинальности и карнавальности. Она проведет параллели между образами из прошлого и их современным прочтением.

«Атмосфера и стиль офортов рождают ассоциации с затейливой вселенной средневекового „сюрреалиста“ Иеронима Босха и адепта его эстетики — Питера Брейгеля Мужицкого, с мирами Мартина Шонгауэра и Альбрехта Дюрера», — отметили организаторы выставки.

Вместе с тем они заявили, что «камерность и лаконичность рисунка» Пеникер выявляют «неожиданное родство с картинами концептуалистов Дмитрия Пригова, Ильи Кабакова, Павла Пепперштейна, а также Михаила Шемякина».

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