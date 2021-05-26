Amazon приобрел кинокомпанию MGM. Ей принадлежат права на фильмы о Джеймсе Бонде

Amazon приобрел кинокомпанию Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), которой принадлежат права на франшизу о Джеймсе Бонде, трилогию «Хоббит», фильмы «Рокки», а также сериалы «Викинги» и «Рассказ служанки». Об этом сообщил Variety.

Всего в каталоге MGM содержатся более 4000 фильмов и 17 тыс. телепрограмм. Часть картин и шоу могут после сделки появиться в онлайн-кинотеатре Prime Video. В Amazon пообещали предоставить зрителям более простой доступ к киноработам MGM.

Также представители корпорации заявили, что помогут «сохранить наследие MGM и каталог фильмов компании», которая была основана еще в 1924 году и в середине XX века являлась одним из крупнейших и самых мощных кинопроизводителей США.

Покупка легендарной компании обошлась Amazon в 8,45 млрд долларов. В планах корпорации — переосмысление произведений из каталога MGM, отметил старший вице-президент Prime Video и Amazon Studios Майк Хопкинс.