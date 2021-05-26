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Stereoleto организует «Stereoкруиз» до фестиваля

Семён Гудошников
Сегодня в 18:01

На фестиваль Stereoleto, который пройдет 13 и 14 июня в «Севкабель-порту», можно будет добраться на теплоходе. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

«Stereoкруиз» отправится от причала «Сенатская пристань» прямиком в «Севкабель-порт» — гавань Васильевского острова, где открываются потрясающие закаты и виды на Финский залив.

Пропускать на борт будут тех, у кого есть билеты на Stereoleto. Их можно купить здесь (только сделать это нужно заранее). В дополнение потребуются билеты и на сам теплоход, которые стоят 450 рублей. Отправление от «Сенатской пристани» 13 и 14 июня в 14.35.

На самом фестивале зрителей будут ждать четыре концептуально разные сцены, более 40 артистов, зоны отдыха и другие развлечения. В этом году Stereoleto исполняется 20 лет, и организаторы обещают много сюрпризов. В юбилейном лайнапе — «Би-2», Иван Дорн, L-One, Tesla Boy, Антоха МС, «Куртки Кобейна», «Петля пристрастия», RSAC, Муся Тотибадзе, «АлоэВера», Sunsay и множество других музыкантов.

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