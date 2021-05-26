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Faces & Laces назвал даты проведения и открыл регистрацию участников

Семён Гудошников
Сегодня в 14:00

Выставка уличной культуры Faces & Laces пройдет в этом году с 14 по 15 августа в формате городского джема. Об этом «Афише Daily» рассказали представители ивента.

Мероприятие охватит сразу несколько знаковых для Москвы площадок (каких именно, пока не уточняется). Участники, как и прежде, представят авторский контент, транслирующий их взгляд на современную уличную культуру.

Подробную программу и лайнап организаторы намерены раскрыть в ближайшее время. Заявки на участие можно подать на сайте проекта, а купить билеты — тут. Их первая партия на оба уик-энда пока стоит 1500 рублей.

В этом году Faces & Laces отмечает свое пятнадцатилетие. Флагманское событие предварила серия кураторских проектов, объединенных темой «Любовь». В прошлом году выставка впервые за свою историю не состоялась из‑за пандемии.

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