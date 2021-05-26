РЖД запустит беспилотные электропоезда по МЦК в 2024 году. Раньше это хотели сделать в 2021-м

Беспилотные поезда начнут курсировать по МЦК в 2024 году. Об этом на брифинге заявил глава РЖД Олег Белозеров, сообщает РБК. Ранее запуск планировался в 2021 году.

По словам гендиректора госмонополии Олега Белозерова, в 2024 году все поезда «Ласточка» на МЦК станут беспилотными. Первые такие составы планируют изготовить до конца 2021 года и запустить в тестовом режиме уже в 2022 году. Сейчас по МЦК курсирует в сутки 242 пары поездов в рабочие дни и 211 пар — в выходные.

Для вождения беспилотных поездов РЖД рассматривает внедрение новой профессии машиниста-оператора. Такой специалист будет соответствовать уровням автоматизации GoA2 и GoA3. Всего таких уровней четыре.

Новые поезда позволят перевозить пассажиров по Московскому центральному кольцу с интервалом в 3 минуты, сейчас — минимум 4 минуты. Белозеров рассказал, что для такого масштабного проекта придется пересчитать модель финансирования.

РЖД разрабатывает концепцию внедрения беспилотного движения в своей сети с 2015 года. Изначально тестирование беспилотных «Ласточек» без пассажиров, но с машинистами в кабине для контроля движения электропоездов планировалось начать в 2019 году. В случае успешного тестирования беспилотные электрички, помимо МЦК, хотели запустить по Московским центральным диаметрам и пригородным направлениям Подмосковья.