В рамках «Черешневого леса» пройдет концерт французской классики. На нем выступит Готье Капюсон

В Большом зале Московской консерватории 29 мая отметят 70-летие общества мушкетеров Арманьяка. По этому случаю в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес» пройдет концерт французской классической музыки. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В концерте примут участие дирижер Владимир Спиваков и французский виолончелист Готье Капюсон. Вместе с Национальным филармоническим оркестром России они исполнят шедевры Жюля Массне, Мориса Равеля, Камиля Сен-Санса и других композиторов Франции.

Кроме того, в тот же вечер состоится церемония посвящения в мушкетеры — так называемый «капитул». Почетный титул получит Спиваков. Ранее в общество уже вступили Игорь Бутман, Константин Эрнст, Михаил Боярский, Михаил Куснирович, Эвелина Хромченко и Андрей Деллос.

Среди зарубежных мушкетеров числятся князь Монако Альберт II, король Швеции Карл XVI Густав, принц Майк Кентский, принц Датский Йоахим, а также актеры Леонардо ди Каприо и Джон Малкович.