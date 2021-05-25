На территории «K-30» в Петербурге установили световую инсталляцию от художников Volna

На территории «K-30» в Петербурге появилась световая инсталляция «Reeds» («Камыши»), созданная группой художников Volna. Она расположилась на набережной — там ее можно будет увидеть до конца лета. Об этом «Афише Daily» сообщили авторы проекта.

Инсталляция появилась в рамках проекта Catch Yours, организованного Ballantine’s в поддержку талантливых художников, музыкантов и дизайнеров. Работа вдохновлена образом шумящих на ветру камышей.