перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
🚀 Обязательная вакцинация в Якутии, Тимоти Шаламе в роли Вилли Вонки и другие новости дня 20:53 Дайджест
LEGO выпустит свой самый большой набор. Он позволит собрать карту мира 20:17
На территории «K-30» в Петербурге установили световую инсталляцию от художников Volna 19:44
Вышел трейлер «Прошлой ночью в Сохо», в котором Томасин МакКензи превращается в Аню Тейлор-Джой 19:12
barstrelka/Instagram Бар «Стрелка» откроет свою летнюю программу вечеринкой с участием Kito Jempere
Бар «Стрелка» откроет свою летнюю программу вечеринкой с участием Kito Jempere 18:43
Кремль: Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня 18:33
На «Кинопоиск HD» перезапустили легендарный советский киножурнал «Хочу все знать!» 18:08
В Якутии объявили обязательную вакцинацию, а потом заменили слово «обязательная» на «массовая» Обновлено в 18:03
Спецэпизод «Друзей» выйдет в «Амедиатеке» одновременно со всем миром 17:49
Вышел трейлер «Порохового коктейля» про поколения женщин-киллеров. В главной роли — Карен Гиллан 17:12
Пресс-материалы Сергей Полунин станцевал на осеннем пляже под Depeche Mode. Это фрагмент фильма «Танцовщик II»
Сергей Полунин станцевал на осеннем пляже под Depeche Mode. Это фрагмент фильма «Танцовщик II» 17:11
Манижа выступит на фестивале «Дикая мята» 17:11
«Союзмультфильм» отпразднует юбилей джазовым концертом в парке «Зарядье» 16:36
Производитель йогурта Campina уйдет из России. Его купила компания Ehrmann 16:08
Девушку Романа Протасевича, задержанную с ним, подозревают по нескольким статьям УК Беларуси 15:54
«Самокат» запустит тикток-шоу про работу курьеров. Троих ведущих выберут на кастинге 15:20
officialheatherwickstudio/Instagram На реке Гудзон появился парк Little Island. Его спроектировал Томас Хезервик
На реке Гудзон появился парк Little Island. Его спроектировал Томас Хезервик 15:17
Россия возобновила полеты еще в пять стран 14:45
Полиция возбудила административное дело из‑за роликов Dolce & Gabbana с однополыми парами 14:34
Зак Снайдер хочет снять женскую версию «Рестлера». А еще религиозную картину и порнографическую 13:36
Отключить рекламу

На территории «K-30» в Петербурге установили световую инсталляцию от художников Volna

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:44

На территории «K-30» в Петербурге появилась световая инсталляция «Reeds» («Камыши»), созданная группой художников Volna. Она расположилась на набережной — там ее можно будет увидеть до конца лета. Об этом «Афише Daily» сообщили авторы проекта.

Инсталляция появилась в рамках проекта Catch Yours, организованного Ballantine’s в поддержку талантливых художников, музыкантов и дизайнеров. Работа вдохновлена образом шумящих на ветру камышей.

Конструкция арт-объекта изменяется под силой ветра и создает эффект мерцающего света. Посмотреть на кинетическую инсталляцию можно с 26 мая в часы работы «K-30».

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
детектив
Пила: Спираль
Перезапуск самой кассовой хоррор-франшизы
видео
Билл Виола. Путешествие души
Движущиеся миры главного видеохудожника Америки
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить