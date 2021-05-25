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Бар «Стрелка» откроет свою летнюю программу вечеринкой с участием Kito Jempere

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:43

Бар «Стрелка» откроет свою летнюю программу 28 мая вечеринкой с участием петербургского диджея и композитора Кирилла Сергеева, известного как Kito Jempere. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Сергеев выступит во дворе «Стрелки» вместе с группой, состоящей из барабанщика Gadzhi, а также гитаристов, клавишника, саксофониста и перкуссиониста. Помимо них, на вечеринке сыграют Kate NV, Дима Пантюшин, Даниил Брод (Pompeya), Аня Захарова («Не твое дело») и Юра Макарычев (On-The-Go).

А на следующий день, 29 мая, в «Стрелке» можно будет посмотреть на большом экране финал Лиги чемпионов с комментариями Нобеля Арустамяна. После футбольного матча за атмосферу в баре будут отвечать диджеи Олег Розов и Саша Розет.

30 мая в 16.00 в «Стрелке» начнется барбекю-день. Хот-доги и другие уличные блюда на гриле приготовит гурмэ-команда бара Underdog, а за коктейльное меню на основе ирландского виски будет отвечать шеф-бармен «Стрелки» Сергей Чесноков.

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