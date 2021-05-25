Кремль: Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве в рамках саммита президентов России и США. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает ТАСС.

Они обсудят российско-американские отношения и перспективы их развития, а также международную повестку, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая встреча российского и американского лидеров после вступления Байдена в должность президента США. ТАСС уточнил, что поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом Путина с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.