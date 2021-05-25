На «Кинопоиск HD» перезапустили легендарный советский киножурнал «Хочу все знать!»

На стриминговом сервисе «Кинопоиск HD» выйдет продолжение легендарного советского киножурнала для детей «Хочу все знать!», который выпускался с 1957 по 2010 год. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе платформы.

Новый цикл появится 1 июня, в нем будет 36 эпизодов по 12 минут. Каждая серия расскажет о трех темах, например устройстве Сахары или особенностях криозаморозки человека. В первый день лета можно будет посмотреть три эпизода.

Затем серии будут выходить еженедельно, по две зараз. Среди авторов сериала — профессиональные журналисты, научные консультанты и редакторы. Саундтрек к шоу написали певица Монеточка и саунд-продюсер Витя Исаев, его можно услышать в заставке киножурнала.