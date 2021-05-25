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На «Кинопоиск HD» перезапустили легендарный советский киножурнал «Хочу все знать!»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:08

На стриминговом сервисе «Кинопоиск HD» выйдет продолжение легендарного советского киножурнала для детей «Хочу все знать!», который выпускался с 1957 по 2010 год. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе платформы.

Новый цикл появится 1 июня, в нем будет 36 эпизодов по 12 минут. Каждая серия расскажет о трех темах, например устройстве Сахары или особенностях криозаморозки человека. В первый день лета можно будет посмотреть три эпизода.

Затем серии будут выходить еженедельно, по две зараз. Среди авторов сериала — профессиональные журналисты, научные консультанты и редакторы. Саундтрек к шоу написали певица Монеточка и саунд-продюсер Витя Исаев, его можно услышать в заставке киножурнала.

Проект предназначен для зрителей старше 10 лет. В нем, как обещают создатели, расскажут о том, почему не падает сигвей, сколько в мире денег, что такое «облако», когда изобретут лекарство от рака и можно ли пройти все игры в мире.

На Киностудии имени Горького надеются, что перезапуск «Хочу все знать!» будет успешным, актуальным для современного молодого поколения и откроет в России новую волну интереса к научно-популярному кино.

Оригинальный киножурнал основал в 1957 году режиссер Борис Долин. Он руководил образовательным проектом вплоть до своей смерти в 1976 году. Затем «Хочу все знать!» занимались другие сотрудники студии «Центрнаучфильм».

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