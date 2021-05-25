«Союзмультфильм» отпразднует юбилей джазовым концертом в парке «Зарядье»

Анимационная студия «Союзмультфильм» отметит 85-летний юбилей 10 июня в парке «Зарядье». В этот день в концертном зале состоится джазовый концерт, который будет транслировать мультимедийный сервис Okko. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы события.

Оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Сергея Жилина исполнит джазовые версии популярных песен из мультфильмов «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Чебурашка» и других.

На концерте выступят Мариам Мерабова, Уилли Кей, Светлана Жаворонкова, Анна Бутурлина, Ольга Олейникова, Этери Бериашвили, Сергей Манукян, Ирина Братис и Spokane’s Girls. Билеты на шоу можно купить на сайте зала «Зарядье».

«Мы готовим по-настоящему красивое и торжественное событие, которое позволит не только вспомнить любимые картины и героев. Оригинальное джазовое исполнение даст возможность нового взгляда на классику отечественной анимации», — сказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.