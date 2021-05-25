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Производитель йогурта Campina уйдет из России. Его купила компания Ehrmann

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:08

Российское подразделение FrieslandCampina, производителя молочных продукты под брендом Campina и йогуртов Fruttis и «Нежный», в полном размере приобрела компания Ehrmann. Об этом передает РБК со ссылкой на заявление нового владельца.

«Стратегическая сделка» должна укрепить позиции Ehrmann в России, а FrieslandCampina позволит бросить силы на развитие в других странах. Все активы и обязательства Campina LLC перешли во владение Ehrmann, включая управление 650 работниками и молочным производством в подмосковном Ступино.

По словам главы Ehrmann Кристиана Эрманна, так компания намеревается нарастить долю на российском рынке за счет сильных локальных брендов. Сделке предстоит пройти проверку в антимонопольных органах России, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. Ее закрытие ожидается в конце июня.

Согласно сведениям на сайте FrieslandCampina, производитель также поставляет на российский рынок йогурты Landliebe и смеси для детского питания Friso.

FrieslandCampina появилась в 1992 году и стала первым поставщиком йогурта в России. В 2000 году было открыто производство йогуртов в Ступино.

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