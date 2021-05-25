В якутском селе Ынга прошел выпускной для единственного одиннадцатиклассника

В школе якутского села Ынга прозвенел последний звонок для единственного выпускника — одиннадцатиклассника Михаила Кубаря. Об этом говорится в инстаграме учебного заеведения.

В поздравительной речи первая учительница Элеонора Геннадьевна отметила, что Кубарь поступал в первый класс также один. Потом в классе появлялись ученики из других школ, набиралось даже четыре-пять человек, но с прошлого года Михаил вновь учился один.