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Умерла заслуженная артистка России Нина Шацкая

Виктория Шанина
Сегодня в 17:40

В возрасте 81 года скончалась заслуженная артистка России, актриса Нина Шацкая. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на художественного руководителя театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза.

В 1963 году Нина Шацкая окончила Государственный институт театрального искусства, а с 1964 по 1993 год была актрисой Театра на Таганке. Самыми известными ролями Шацкой стали Маргарита в постановке по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и Женя Комельковая в спектакле «А зори здесь тихие…» режиссера Юрия Любимова.

Актриса также играла в Содружества актеров Таганки и в театре «Школа современной пьесы», снималась в советских фильмах «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Контрабанда» и «Белый рояль».

Шацкая была дважды замужем за народным артистом России, актером и кинорежиссером Леонидом Филатовым. Он умер в 2003 году.

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