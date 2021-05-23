Власти Москвы выделили более 43 млн рублей на продвижение депстроя в СМИ и у блогеров

Власти Москвы выделили почти 43,2 млн рублей на освещение деятельности департамента строительства столицы. На эти деньги планируются публикации в печатных СМИ и интернет-изданиях, а также в соцсетях. Документ появился на сайте госзакупок.

По три публикации должны будут выйти в «Российской газете» и «Комсомольской правде» и десять в «Вечерней Москве». В интернете материалы про депстрой могут появяться у изданий «Лента.ру», «Московский комсомолец», «Газета.ру», «РБК», «Ведомости» и ТАСС, включая пять спецпроектов на сайте «Комсомольской правды».

Согласно тендеру, еще 56 постов планируют опубликовать у блогеров в Инстаграме, Фейсбуке, «Вконтакте» и Яндекс.Дзене. Их аудитория должна быть больше 10 тыс. подписчиков.

Контракт рассчитают к концу этого года. В заказанных материалах выйдут интервью и комментарии об итогах и планах работы департамента, строительстве метро и развитии транспортной сети, а также о реновации.