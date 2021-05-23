Больше 6 тысяч жителей Конго бежали в соседнюю Руанду из‑за извержения вулкана

Больше 6 тыс. жителей города Гома на востоке Демократической Республики Конго бежали ночью в район Рубава соседней Руанды, чтобы укрыться от извержения вулкана Ньиарагонго на границе двух стран. Об этом передает портал Actualite.cd со ссылкой на руандийские власти.

Вечером 22 мая началось извержение Ньиарагонга, сопровождаемое сильными подземными толчками. Местная газета The New Times пишет, что после рекомендаций власти Конго покинуть помещения тысячи конголезцев поехали к границе с Руандой. Власти Конго доложили только о 3,5 тыс. граждан, пересекших границу.