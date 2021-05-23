Больше 6 тысяч жителей Конго бежали в соседнюю Руанду из‑за извержения вулкана

Больше 6 тыс. жителей города Гома на востоке Демократической Республики Конго бежали ночью в район Рубава соседней Руанды, чтобы укрыться от извержения вулкана Ньиарагонго на границе двух стран. Об этом передает портал Actualite.cd со ссылкой на руандийские власти.
Вечером 22 мая началось извержение Ньиарагонга, сопровождаемое сильными подземными толчками. Местная газета The New Times пишет, что после рекомендаций власти Конго покинуть помещения тысячи конголезцев поехали к границе с Руандой. Власти Конго доложили только о 3,5 тыс. граждан, пересекших границу.
По словам главы Вулканической обсерватории Селестина Касерека, потоки лавы хоть и движутся в сторону Гомы, но вряд ли дойдут до города. В сообщении главы национального парка Вирунга Эммануэля Де Мероде говорится, что потоки лавы достигли аэропорта на востоке города, но на этом остановятся. Сотрудников прилегающего к городу парка попросили эвакуироваться.
Ближе к утру горожане начали возвращаться в свои дома.
С 1882 года было зафиксировано 34 извержения вулкана Ньиарагонга. Последнее случилось в 2002 году, оставив без дома около 120 тыс. жителей Гома.