Письмо Эйнштейна с формулой E=mc² продали на аукционе за 1,2 млн долларов

Письмо ученого Альберта Эйнштейна польско-американскому физику Людовику Зильбенштейну продали за более чем 1,2 млн долларов на бостонском аукционе RR Auction, сообщается на сайте торгов. В переписке Эйнштейн написал известную формулу эквивалентности массы и энергии E=mc², впервые опубликованную в 1905 году.
Как пишет Би-би-си, письмо из одной страницы на немецком языке с датой 26 октября 1946 года находилось в личном архиве потомков Зильбенштейна, которые и выставили документ на аукцион. В переписке Эйнштейн отвечал на вопросы физика касательно своей теории, ведь тот оспаривал некоторые заключения ученого.
Торги проходили с 13 по 19 мая. Претендентов на покупку ценного документа было пятеро, но когда предложенная сумма превысила 700 тыс. долларов, их осталось лишь двое. Новый владелец письма за 1 243 707 долларов отказался называть свое имя, лишь уточнив, что он анонимный коллекционер документов.
Эксперты говорят, что в мире есть еще три материальных экземпляра, на которых почерком Эйнштейна написано это уравнение.