Письмо Эйнштейна с формулой E=mc² продали на аукционе за 1,2 млн долларов

Письмо ученого Альберта Эйнштейна польско-американскому физику Людовику Зильбенштейну продали за более чем 1,2 млн долларов на бостонском аукционе RR Auction, сообщается на сайте торгов. В переписке Эйнштейн написал известную формулу эквивалентности массы и энергии E=mc², впервые опубликованную в 1905 году.

Как пишет Би-би-си, письмо из одной страницы на немецком языке с датой 26 октября 1946 года находилось в личном архиве потомков Зильбенштейна, которые и выставили документ на аукцион. В переписке Эйнштейн отвечал на вопросы физика касательно своей теории, ведь тот оспаривал некоторые заключения ученого.