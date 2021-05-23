перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
cromaconceptovisual/Pixabay В России за сутки выявили 8951 случай коронавируса
В России за сутки выявили 8951 случай коронавируса 11:30
Больше 6 тысяч жителей Конго бежали в соседнюю Руанду из‑за извержения вулкана 11:03
Более 20 участников марафона в Китае погибли из‑за ухудшения погоды и резкого похолодания 10:13
ФНС выпустит учебник по налогам для старшеклассников 9:29
Письмо Эйнштейна с формулой E=mc² продали на аукционе за 1,2 млн долларов 9:05
Eurovision Song Contest/YouTube Победителем «Евровидения-2021» стала рок-группа из Италии. Манижа заняла 9-е место
Победителем «Евровидения-2021» стала рок-группа из Италии. Манижа заняла 9-е место 8:20
Фотопроект Манижи, в котором участницы ее выступления отвечают на вопрос, кто такая русская женщина Вчера в 20:29
Том Йорк и Джонни Гринвуд основали новую группу The Smile. Она дебютирует на фестивале «Гластонбери» Вчера в 19:07
Законопроект о казни для педофилов, техно-альбом Дельфина и другие новости дня Вчера в 18:36 Дайджест
Полиция сорвала съезд независимых мундепов в Великом Новгороде. Юлию Галямину задержали Вчера в 17:14
Поправки к законопроекту о недопуске «экстремистов» к выборам не отменяют его обратную силу Вчера в 16:45
Верный друг ЛЕНИНОГОРСК/«ВКонтакте» В Татарстане мужчина спас соседского кота, застрявшего в окне этажом выше. Очевидцы в восторге
В Татарстане мужчина спас соседского кота, застрявшего в окне этажом выше. Очевидцы в восторге Вчера в 15:46
В московском метро запустили поезд с граффити. Его дальнейшую судьбу решат на голосовании Вчера в 15:04
«Я был готов пить, готов принимать наркотики»: принц Гарри рассказал о травме из‑за утраты матери Вчера в 14:52
РБК: цены на красную икру в России выросли до максимума за 10 лет Вчера в 14:21
Депутаты подготовят законопроект о смертной казни для педофилов Вчера в 14:01
С момента вакцинации в мире появилось 9 новых миллиардеров. Их общее состояние — 20 млрд долларов Вчера в 13:33
Dolphinmusic/Instagram Дельфин выпустил новый техно-альбом под псевдонимом Механический пес
Дельфин выпустил новый техно-альбом под псевдонимом Механический пес Вчера в 13:18
Россиянам будут выдавать Конституцию при получении первого паспорта Вчера в 12:52
Леди Гага рассказала о беременности после изнасилования в 19-летнем возрасте Вчера в 12:38
Отключить рекламу

Победителем «Евровидения-2021» стала рок-группа из Италии. Манижа заняла 9-е место

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:20

На «Евровидении-2021» первое место заняла рок-группа Maneskin из Италии с песней «Zitti e buoni». Группа набрала 524 балла по итогам голосования зрителей и жюри.

Второе место заняла исполнительница от Франции Барбара Прави (499 баллов), а третье — швейцарский певец Джонс Тирс (432 балла). Четвертое и пятое места заняли Исландия и Украина, причем исландская группа Daði Freyr не пела на финале конкурса — у одного из членов состава был положительный тест на коронавирус, поэтому вместо живого выступления показали запись с репетиции.

Манижа с песней «Русская женщина» заняла в финале девятое место, набрав суммарно 204 балла. От зрителей Россия получила 100 баллов, от жюри — 104.

12 максимальных баллов российское жюри (продюсеры Леонид Гуткин и Леонид Руденко, хореограф Алла Сигалова, экс-участница t.A.T.u. Юлия Волкова, участница «Евровидения-2013» Дина Гарипова) вручило Молдавии. Решение от России объявила Полина Гагарина.

Делегации из Великобритании, Германии, Испании и Нидерландов не получили от зрителей ни одного очка.

65-й песенный конкурс «Евровидение» прошел в Роттердаме с условием соблюдения правил социального дистанцирования. «Евровидение-2020» отменили из‑за пандемии COVID-19.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Леонид Гуткин
Леонид Руденко
Алла Сигалова
Юлия Волкова
Дина Гарипова
Полина Гагарина
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить