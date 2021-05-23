Победителем «Евровидения-2021» стала рок-группа из Италии. Манижа заняла 9-е место

На «Евровидении-2021» первое место заняла рок-группа Maneskin из Италии с песней «Zitti e buoni». Группа набрала 524 балла по итогам голосования зрителей и жюри.

Второе место заняла исполнительница от Франции Барбара Прави (499 баллов), а третье — швейцарский певец Джонс Тирс (432 балла). Четвертое и пятое места заняли Исландия и Украина, причем исландская группа Daði Freyr не пела на финале конкурса — у одного из членов состава был положительный тест на коронавирус, поэтому вместо живого выступления показали запись с репетиции.