Победителем «Евровидения-2021» стала рок-группа из Италии. Манижа заняла 9-е место

На «Евровидении-2021» первое место заняла рок-группа Maneskin из Италии с песней «Zitti e buoni». Группа набрала 524 балла по итогам голосования зрителей и жюри.
Второе место заняла исполнительница от Франции Барбара Прави (499 баллов), а третье — швейцарский певец Джонс Тирс (432 балла). Четвертое и пятое места заняли Исландия и Украина, причем исландская группа Daði Freyr не пела на финале конкурса — у одного из членов состава был положительный тест на коронавирус, поэтому вместо живого выступления показали запись с репетиции.
Манижа с песней «Русская женщина» заняла в финале девятое место, набрав суммарно 204 балла. От зрителей Россия получила 100 баллов, от жюри — 104.
12 максимальных баллов российское жюри (продюсеры Леонид Гуткин и Леонид Руденко, хореограф Алла Сигалова, экс-участница t.A.T.u. Юлия Волкова, участница «Евровидения-2013» Дина Гарипова) вручило Молдавии. Решение от России объявила Полина Гагарина.
Делегации из Великобритании, Германии, Испании и Нидерландов не получили от зрителей ни одного очка.
65-й песенный конкурс «Евровидение» прошел в Роттердаме с условием соблюдения правил социального дистанцирования. «Евровидение-2020» отменили из‑за пандемии COVID-19.